Канселу восстановился после травмы

Защитник "Интера" Жоау Канселу вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист восстановился после повреждения и вернулся в общую группу. Напомним, что игрок перебрался в "Интер" минувшим летом, однако из-за травмы не успел провести ни одной игры.

Канселу имеет шанс дебютировать в ближайшем матче против "Милана".

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