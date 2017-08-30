Канселу выбыл на два месяца

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Канселу выбыл на два месяца

Новичок "Интера" Жоау Канселу травмировался в расположении сборной Португалии, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, игрок выбыл на два месяца. В ближайшее время Канселу вернется в расположение "Милана". На его место в сборную был дозаявлен Рикардо Перейра.

Напомним, что неделю назад "Интер" арендовал Канселу с возможностью выкупа.

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