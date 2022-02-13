Канселу высоко оценил своих партнеров по "Манчестер Сити"

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Канселу высоко оценил своих партнеров по "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Канселу\Автор неизвестен

Крайний защитник сборной Португалии и "Манчестер Сити" Жоау Канселу поделился мнением о своих одноклубниках.

"Гюндоган – прекрасный футболист. Я считаю, что Фил Фоден получит "Золотой мяч" в будущем. Все они – игроки мирового уровня, каждый игрок "Сити" влияет на меня каждый день.

У Рубена Диаша есть характер, упорство, лидерские качества. Он пришел в "Сити" в прошлом сезоне и уже стал одним из капитаном команды, хотя проводит в команде второй год.

Думаю, это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда человек этого заслуживает", – сказал португалец.

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