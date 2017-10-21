Канте близок к возвращению в строй

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Канте близок к возвращению в строй

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте поведал, когда ожидается возвращение в строй французского хавбека Нголо Канте.

"Надеюсь, что до перерыва на матчи сборных Канте вернётся в строй. Он постепенно оправляется от травмы. Его снимки в этот раз были лучше, чем раньше. Буду счастлив, если он вернётся к матчу с "Ромой" или "Манчестер Юнайтед" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Стоит отметить, что "Челси" сыграет с "Ромой" 31 октября, а с "Манчестер Юнайтед" - 5 ноября.

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