Канте: "Челси" будет сражаться за все трофеи"

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте поделился амбициями на следующий сезон.

"Мы надеемся провести более успешный сезон, и мы понимаем, что для клуба вроде "Челси" хороший сезон означает выигранные титулы. Мы будем сражаться за все доступные трофеи" - приводит слова Канте London Evening Standard.

Напомним, что в прошлом сезоне "Челси" стал чемпионом Англии, а также дошёл до финала Кубка Англии, где проиграл "Арсеналу".

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