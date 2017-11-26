Канте: "Челси" заслужил ничью с "Ливерпулем"

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Канте: "Челси" заслужил ничью с "Ливерпулем"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1).

"Это был тяжелый поединок с сильным соперником. У нас были моменты, но мы их не реализовали Соперник чаще владел мячом, но мы хорошо оборонялись. Мы заслужили эту ничью. Я рад за Виллиана. Не знаю, бил он или отдавал передачу, но мы рады, что он забил", - приводит слова Канте официальный сайт клуба.

После этого матча "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и на 11 очков отстает от лидирующего "Манчестер Сити".

Не пропустите: Виллиан: "Я хочу играть в каждом матче, но должен уважать решение тренера". | http://soccernews.ru

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