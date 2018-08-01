Канте дал ответ "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте дал ответ своему клубу относительно продления действующего контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний хавбек, которому "аристократы" предложили подписать новое соглашение о сотрудничестве с увеличением оклада игроку почти вдвое, намерен принять условия, предложенные ему на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Челси" для Канте. | soccernews.ru