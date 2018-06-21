Канте: "Для Франции очень важно обыграть Перу"

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте считает следующий матч команды на ЧМ-2018 с Перу крайне важным.

Встреча пройдет 21 июня, начало – в 18.00 мск.

"Для меня главное – это чтобы команда добилась победы. Нам очень важно заработать в предстоящей встрече три очка. Мы потратили много сил для того, чтобы попасть на Чемпионат Мира. Сейчас я ощущаю большую гордость. Приехать в России на этот Чемпионат Мира было крайне приятно", - отметил он. | http://soccernews.ru