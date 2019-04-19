Канте: "Если "Челси" выиграет Лигу Европы, этот сезон станет отличным для нас"
Французский полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте надеется, что клуб станет победителем Лиги Европы.
"Если "Челси" выиграет Лигу Европы, этот сезон станет отличным для нас. Это единственный трофей, который мы можем выиграть в этом сезоне. Поэтому будет здорово стать победителем турнира. Мы уверенно завоевали путевку в полуфинал. Надеюсь, что мы можем выйти в финал, но я не считаю, что наша команда является фаворитом", - цитирует Канте Sky Sports.
В полуфинале "Челси" встретится с "Айнтрахтом". Первый матч состоится в Германии 2 мая, ответный - в Англии 9 мая.
Другую полуфинальную пару составили "Валенсия" и "Арсенал".
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