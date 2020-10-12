Канте хочет покинуть "Челси"

Теги челсин'голо канте

Канте хочет покинуть "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте хочет покинуть лондонский клуб, утверждает Le Parisien.

По данным издания, футболист обратился к главному тренеру Фрэнку Лэмпарду с просьбой пропустить тренировочный день, чтобы посетить свадьбу друга, однако наставник отказал французу.

Канте остался недовольным ответом Лэспарда, так как считает, что с момента перехода в "Челси" (2016 год) всегда вел себя идеально. Окружение хавбека предполагает, что он покинет команду летом 2021 года.

А еще: Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус после матча с Турцией| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов