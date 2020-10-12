Канте хочет покинуть "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте хочет покинуть лондонский клуб, утверждает Le Parisien.

По данным издания, футболист обратился к главному тренеру Фрэнку Лэмпарду с просьбой пропустить тренировочный день, чтобы посетить свадьбу друга, однако наставник отказал французу.

Канте остался недовольным ответом Лэспарда, так как считает, что с момента перехода в "Челси" (2016 год) всегда вел себя идеально. Окружение хавбека предполагает, что он покинет команду летом 2021 года.

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