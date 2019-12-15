Канте хочет продолжить карьеру в "Реале"

Теги н'голо кантечелсиреал мадрид

Канте хочет продолжить карьеру в "Реале"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте хочет продолжить карьеру в "Реале". Об этом сообщает El Desmarque.

По данным источника, футболист хочет покинуть лондонский клуб по окончании сезона. "Реал" в приоритете у француза.

За "Челси" хавбек играет с лета 2016 года. Его соглашение рассчитано до 2023 года. В этом сезоне 28-летний Канте забил 3 гола в 10 матчах АПЛ.

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