Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте хочет продолжить карьеру в "Реале". Об этом сообщает El Desmarque.



По данным источника, футболист хочет покинуть лондонский клуб по окончании сезона. "Реал" в приоритете у француза.



За "Челси" хавбек играет с лета 2016 года. Его соглашение рассчитано до 2023 года. В этом сезоне 28-летний Канте забил 3 гола в 10 матчах АПЛ.

А еще: Азар сказал болельщику "Челси", что однажды вернется в лондонский клуб | http://soccernews.ru