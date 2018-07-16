Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по национальной команде подержать Кубок мира во время празднования победы в Чемпионате Мира на поле "Лужников".
Как информирует Get Football News France, 27-летний хавбек не прикасался к трофею Жиля Риме до тех пор, пока за партнера по команде не молвил слово Стивен Н'Зонзи. Игрок "Севильи", обратив внимание на зажатость Канте, попросил футболистов "трехцветных" передать кубок одному из главных творцов успеха сборной.
Напомним, Мбаппе прокомментировал победу на ЧМ. | soccernews.ru
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