Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА

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Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте, возможно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем" из-за травмы.

28-летний француз получил повреждение в матче 1-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Об этом рассказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" пройдет завтра, 14 августа, в Стамбуле.

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