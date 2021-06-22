Канте - лидер рейтинга претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal, Месси за пределами топ-5, Роналду ещё ниже
Фото твиттер "Челси"
Авторитетный футбольный портал Goal.com опубликовал обновлённую версию собственного рейтинга претендентов на "Золотой мяч".
Лидером списка остался полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте. А вот многократные обладатели данной награды Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались за пределами топ-5.
1. Нголо Канте ("Челси", сборная Франции);
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции);
3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии);
4. Роберт Левандовски ("Бавария", сборная Польши);
5. Ромелу Лукаку ("Интер", сборная Бельгии);
6. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины);
7. Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии);
8. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", сборная Португалии);
9. Карим Бензема ("Реал", сборная Франции);
10. Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии).
Не пропустите: Канте прокомментировал возможность получить "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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