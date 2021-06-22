Канте - лидер рейтинга претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal, Месси за пределами топ-5, Роналду ещё ниже

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Канте - лидер рейтинга претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal, Месси за пределами топ-5, Роналду ещё ниже

Фото твиттер "Челси"

Авторитетный футбольный портал Goal.com опубликовал обновлённую версию собственного рейтинга претендентов на "Золотой мяч".

Лидером списка остался полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте. А вот многократные обладатели данной награды Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались за пределами топ-5.

1. Нголо Канте ("Челси", сборная Франции);

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции);

3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии);

4. Роберт Левандовски ("Бавария", сборная Польши);

5. Ромелу Лукаку ("Интер", сборная Бельгии);

6. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины);

7. Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии);

8. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", сборная Португалии);

9. Карим Бензема ("Реал", сборная Франции);

10. Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии).

Не пропустите: Канте прокомментировал возможность получить "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А что, красивый,чернявый, и самое главное, что все в мире понимают, что он липовый претендент!

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