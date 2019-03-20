Канте может летом покинуть "Челси"

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Канте может летом покинуть "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте летом может покинуть лондонский клуб, сообщает Le10Sport.

По информации источника, 27-летний француз на фоне интереса со стороны "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ задумался о смене команды по окончании сезона.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 132 матча и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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