Канте может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы

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Канте может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, возможно, пропустит матч 35-го тура АПЛ. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным издания, футболист был травмирован в матче с "Бернли" (2:2), который прошел 22 апреля. Позже у игрока диагностировали сильный ушиб ребер.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" пройдет в воскресенье, 28 апреля.

"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, "МЮ" располагается на 6 позиции. 

В нынешнем сезоне Канте участвовал в 49 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

Не пропустите: Канте: "Сезон "Челси" может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы"| http://soccernews.ru

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