Канте: "Сезон "Челси" может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы"
Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте рассказал об эмоциях, которые он испытал после победного матча над "Славией" (4:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.
"Наш сезон может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы. На данный момент это единственный трофей, который мы можем выиграть в этом сезоне. Было бы здорово, если бы мы стали чемпионами Европы. Однако "Челси" не фаворит", - сказал Канте.
В полуфинальной битве ЛЕ "Челси" сразится с "Айнтрахтом" 2 и 9 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14