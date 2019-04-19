Канте: "Сезон "Челси" может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы"

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте рассказал об эмоциях, которые он испытал после победного матча над "Славией" (4:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

"Наш сезон может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы. На данный момент это единственный трофей, который мы можем выиграть в этом сезоне. Было бы здорово, если бы мы стали чемпионами Европы. Однако "Челси" не фаворит", - сказал Канте.

В полуфинальной битве ЛЕ "Челси" сразится с "Айнтрахтом" 2 и 9 мая.

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