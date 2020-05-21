Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса

Хавбек "Челси" Нголо Канте отказался тренироваться вместе с командой.

По сведениям The Telegraph, 29-летний футболист боится заразиться коронавирусом, поэтому попросил не вовлекать его в тренировочный процесс.

Отмечается, что клуб пошел игроку на встречу и разрешил не посещать тренировки. "Челси" с 19 мая проводит тренировки маленькими группами, соблюдая социальную дистанцию.

В этом сезоне Канте провел 22 матча, в которых отметился тремя голами.

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