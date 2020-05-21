Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса

Теги челсин'голо кантекоронавирус

Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса

Хавбек "Челси" Нголо Канте отказался тренироваться вместе с командой.

По сведениям The Telegraph, 29-летний футболист боится заразиться коронавирусом, поэтому попросил не вовлекать его в тренировочный процесс.

Отмечается, что клуб пошел игроку на встречу и разрешил не посещать тренировки. "Челси" с 19 мая проводит тренировки маленькими группами, соблюдая социальную дистанцию.

В этом сезоне Канте провел 22 матча, в которых отметился тремя голами.

Читайте также: Канте удивил одноклубников и болельщиков "Челси" новой прической. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов