Канте не играл против Исландии из-за травмы

Хавбек "Челси" и сборной Франции Нголо Канте травмировался перед игрой с Исландией (1:0).

Сообщается, что француз получил повреждение на разминке перед матчем и вместо него на поле появился Мусса Сиссоко.

Пока неизвестно сможет ли Канте принять участие в игре против Турции, которая запланирована на 14 октября.

В этом сезоне Канте провел шесть игр и забил два гола.

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