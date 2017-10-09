Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью

Теги франциянголо кантебеларусь

Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью
Полузащитник сборной Франции Нголо Канте не сыграет в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против сборной Беларуси, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться от травмы мышцы задней поверхности бедра, которую он получил в поединке с Болгарией (1:0).

Матч Франция - Беларусь состоится во вторник, 10 октября и начнется в 21.45 мск. Для выхода в финальную стадию мундиаля Франции нужно побеждать.

Не пропустите: Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов