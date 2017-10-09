Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью



Полузащитник сборной Франции Нголо Канте не сыграет в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против сборной Беларуси, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист не успел восстановиться от травмы мышцы задней поверхности бедра, которую он получил в поединке с Болгарией (1:0).

Матч Франция - Беларусь состоится во вторник, 10 октября и начнется в 21.45 мск. Для выхода в финальную стадию мундиаля Франции нужно побеждать.

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