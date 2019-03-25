Канте не собирается уходить из "Челси", несмотря на интерес "Реала"

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Канте не собирается уходить из "Челси", несмотря на интерес "Реала"

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте сделал важное заявление о своём будущем.

"Я являюсь игроком "Челси", и у меня здесь есть свои цели. Не обращаю внимание на слухи. Не важно, позвонит мне Зидан или нет. Я сосредоточен на своей команде", - приводит слова 27-летнего француза Get French Football News.

Напомним, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на покупке звёздного полузащитника в летнее трансферное окно.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 132 матча и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.

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