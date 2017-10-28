Канте не сыграет с "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник Нголо Канте не поможет команде в матче десятого тура АПЛ против "Борнмута".

"Нголо по-прежнему не готов. Мы должны подождать, и я надеюсь, что он вернётся к матчу с "Ромой" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Борнмут" - "Челси" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Бакайоко перекрасил волосы в клубные цвета "Челси". | http://soccernews.ru