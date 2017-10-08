Канте: "Не жалею, что не перешел в ПСЖ"

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте объяснил свое решение отклонить предложение французского ПСЖ.

" Я не жалею, что не уехал во Францию, когда я еще играл в "Лестере". У меня были на это свои причины, и моя главная цель, мой приоритет состояли в том, чтобы продолжить в выступления в Премьер-Лиге ", - цитирует 26-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Канте получил травму. | soccernews.ru