Канте объяснил свой отказ переходить в ПСЖ

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте признался, что у него действительно было предложение от ПСЖ, однако он отклонил его.

"Мне хорошо в "Челси". Меня устраивает жизнь в Лондоне и проект клуба. Что касается ПСЖ, то я отказался переходить туда в большей степени по спортивным причинам", - цитирует 28-летнего футболиста Le Figaro.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 150 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с "синими" рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что на звёздного француза также претендует мадридский "Реал".

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