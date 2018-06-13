Канте определился с ответом на предложение ПСЖ

ПСЖ хочет подписать хавбека "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает Paris United, во время переговоров со спортивным директором ПСЖ Антеру Энрике, агент игрока дал понять, что Канте не собирается продолжать карьеру во французском клубе.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов продать Канте за 80 миллионов евро.

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