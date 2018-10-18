Канте ответил "Челси" на предложение продлить контракт

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Канте ответил "Челси" на предложение продлить контракт

Полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте ответил своему клубу на предложение продлить контракт.

Как сообщает Tribalfootball, 27-летний француз готов пролонгировать сотрудничество с "синими" до 2023 года.

Напомним, что действующее соглашение хавбека истекает в 2021 году.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 99 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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