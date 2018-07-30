Канте ответил на предложение перейти в ПСЖ

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Канте ответил на предложение перейти в ПСЖ

Французский полузащитник "Челси" Н'Голо Канте отказался перейти в ПСЖ, сообщает Paris United.

По сведениям издания, на этой неделе футболист должен был встретиться с президентом французского клуба Нассером Аль-Хелаифи, но принял решение отменить ее. Дело в том, что хавбек не намерен переходить в парижский клуб.

Ранее сообщалось, что "Челси" оценил 27-летнего Канте в 100 миллионов евро и ПСЖ готов заплатить эту сумму.

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