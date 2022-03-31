Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере
Фото твиттер "Челси"
ПСЖ предпринял неудачную попытку заполучить полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, пишет Le Parisien.
По сведениям издания, 31-летний футболист получил предложение перейти в парижский клуб по окончании сезона.
Звёздного француза такой вариант продолжения карьеры не заинтересовал, поэтому он ответил отказом.
В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" истекает в 2023 году. Рыночная стоимость игрока - 50 миллионов евро.
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