Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере

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Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере

Фото твиттер "Челси"

ПСЖ предпринял неудачную попытку заполучить полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, пишет Le Parisien.

По сведениям издания, 31-летний футболист получил предложение перейти в парижский клуб по окончании сезона.

Звёздного француза такой вариант продолжения карьеры не заинтересовал, поэтому он ответил отказом.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" истекает в 2023 году. Рыночная стоимость игрока - 50 миллионов евро. 

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