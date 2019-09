Канте побывал на свадьбе дочери болельщика "Челси"

Французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте посетил свадьбу дочери фаната лондонского клуба.

Болельщик Фрэнк Халид пригласил футболиста еще несколько месяцев назад, но тогда француз вынужден был отказаться, так как дата свадьбы попала на матчи сборной Франции в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Впрочем, затем хавбек получил травму и смог посетить торжественное мероприятие.

"Меня с Канте познакомил друг. Мы с ним очень близки. Н’Голо был на свадьбе до самого конца и был доброжелательным по отношению ко всем. Он раздавал автографы и делал селфи с гостями", приводит слова Халида The Sun.

Was really great to see @nglkante mingling with my guests at my daughters wedding. He must of been asked for a million selfies and he happily obliged every person that was at the wedding. He was happy to be there. #CFC pic.twitter.com/LHtUPTFOqz