Канте поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Хавбек "Челси" Нголо Канте прокомментировал предстоящий матч с "Манчестер Сити".

"Все знают, что этот матч для нас очень важен, особенно после той игры с "Манчестер Юнайтед" (1:2). На данный момент мы входим в топ-4. Мы подготовились к этой игре наилучшим образом. Сегодня мы отправляемся в Манчестер, чтобы завоевать победу" - приводит слова Канте официальный сайт клуба.

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