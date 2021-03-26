Канте покинул сборную Франции из-за травмы

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Канте покинул сборную Франции из-за травмы

Фото Sky Sports

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте выбыл из строя, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

Из-за повреждения хавбек точно не сыграет в ближайших матчах "трёхцветных", поэтому он досрочно вернулся в расположение клуба.

Французам осталось сыграть в этом месяце с Казахстаном (28 марта) и Боснией и Герцеговиной (31 марта).

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