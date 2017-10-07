Канте получил травму

Хавбек сборной Франции Нголо Канте травмировался в матче квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Болгарии.

Как сообщает Goal.com, у 26-летнего футболиста повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления станут известны после прохождения медобследования.

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