Канте: "Поражение от "Борнмута" нельзя объяснить"

Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте прокомментировал поражение своей команды от "Борнмута" (0:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

"Мы не можем это объяснить. Я думаю, что мы хорошо провели первый тайм, у нас было несколько шансов, но мы не забили. Когда проигрываешь 0:3 на своем поле, это тяжело. "Борнмут" – та команда, которая играет в хороший футбол. Они удивили нас во втором тайме; они забили три мяча. Иногда так бывает. Мы должны отреагировать и с нетерпением ждем матча в понедельник, чтобы постараться выиграть его. Периодически мы контролировали игру, но не создавали голевых моментов, и такое случается. Мы должны исправить это и постараться сыграть лучше в следующем матче", - приводит слова Канте официальный сайт клуба.

После этого поражения "Челси" занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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