Канте: "После травм выходя на поле ты испытываешь некоторый страх"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте не может обрести уверенности в себе после полученной травмы.

Напомним, что из-за повреждения футболист пропустил шесть матчей.

"Мне нужно больше уверенности в себе, после таких травм выходя на поле ты испытываешь некоторый страх. Но после недели тренировок и первой игры я чувствую себя лучше. Я был долгое время я вне игры, работая с медицинским штабом и сейчас я благодарен всем за поддержку.

Я рад вернуться и помочь одержать победу. Ты испытываешь стресс, когда не можешь играть и было странно быть вне игры и смотреть за этим со стороны", - отметил хавбек.

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