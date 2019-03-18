Канте прибыл в сборную Франции в 6:30 утра, на пять часов раньше начала сбора



Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прибыл в расположение национальной команды раньше времени, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболисты должны были прибыть на базу в Клерфонтен в 12:00, а Канте приехал в 6:30 утра.

Напомним, что Франция проведет матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Молдовой (22 марта) и Исландией (25 марта).

27-летний Канте выступает за сборную Франции с 2016 года, провел за нее 36 матчей и забил один гол.

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