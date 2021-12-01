Канте признан лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN
Фото: инстаграм Нголо Канте/Автор неизвестен
Французский полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте признан лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN.
Канте занял первое место по итогам голосования, в котором приняли участие 77 экспертов. Вторым стал хавбек мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих. В первую тройку также вошел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо.
Топ-10 лучших центральных полузащитников мира по версии ESPN выглядит так:
1. Нголо Канте ("Челси", Франция).
2. Йозуа Киммих ("Бавария", Германия).
3. Жоржиньо ("Челси", Италия).
4. Николо Барелла ("Интер", Италия).
5. Марко Верратти (ПСЖ, Италия).
6. Каземиро ("Реал", Бразилия).
7. Педри ("Барселона", Испания).
8. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).
9. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Германия).
10. Френки де Йонг ("Барселона", Нидерланды).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18