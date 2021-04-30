Канте признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Первое место занял полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте, отыгравший полностью поединок с "Реалом" (1:1) в Мадриде.

Неутомимый полузащитник "Челси" Н'Голо Канте - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов!



Согласны с итогами голосования? pic.twitter.com/jSmjRdP8nA — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 30, 2021

Звёздный француз результативными действиями не отличался, но здорово проявил себя как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

30-летний Канте в борьбе за награду опередил Карима Бензема ("Реал"), Анхеля Ди Марию (ПСЖ) и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити").

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