Канте призвал не грустить из-за ухода Азара из "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте поделился мыслями о скором уходе из клуба вингера Эдена Азара.

"Не стоит грустить. Азар провёл прекрасное время в "Челси". Он проделал потрясающую работу и выиграл много трофеев. В финале Лиги Европы Эден сыграл просто фантастически. Теперь мы можем только пожелать ему всего наилучшего, потому что он много сделал для "Челси". Было приятно играть с ним", - цитирует Канте Goal.com.

Напомним, что 28-летний Азар близок к переходу в мадридский "Реал". Сумма трансфера оценивается в 130 миллионов евро.

Бельгиец выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

В составе "синих" звёздный футболист выиграл 6 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и 2 Кубка Лиги Европы.

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