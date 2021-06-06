Канте прокомментировал возможность получить "Золотой мяч"

2 Теги золотой мячн'голо канте

Канте прокомментировал возможность получить "Золотой мяч"Фото: инстаграм Канте/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте прокомментировал возможность выиграть "Золотой мяч".

"Думаю, говорить об этом преждевременно. Сейчас еще только середина года, впереди 6 месяцев, множество матчей и турниров. Нет смысла говорить, что на сегодняшний день я заслуживаю эту награду.

Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть – это совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры", – сказал Канте.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Он слишком загорелый для Золотого мяча )

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Расизм сейчас не в моде в высоких кругах)

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