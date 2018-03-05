Канте пропустил матч с "Манчестер Сити" из-за обморока

Стало известно, почему полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустил матч 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, 26-летний француз в пятницу потерял сознание во время тренировки. Причину обморока установить не удалось, но в то же время тренерский штаб "синих" решил не рисковать здоровьем футболиста и оставил его вне заявки.

В этом сезоне Канте сыграл за "Челси" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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