Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее

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Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее

Полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее.

Как сообщает The Telegraph, 26-летний француз из-за травмы задней поверхности бедра, скорее всего, не будет играть до начала ноября.

Уточняется, что Канте не поможет "Челси" в шести матчах - против "Кристал Пэлас", "Уотфорда", "Борнмута" и "Эвертона" в рамках АПЛ, а также в двух поединках Лиги Чемпионов с "Ромой".

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