Канте пропустит кубковый матч против "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте не сыграет в полуфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Звёздный француз до сих пор восстанавливается после повреждения, полученного в начале июля.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится в воскресенье, 19 июля, на "Уэмбли".

29-летний Канте в текущем сезоне провёл за "синих" 27 игр и забил 3 гола.

Не пропустите: Сульшер пожаловался на календарь в преддверии кубкового матча с "Челси". | http://soccernews.ru