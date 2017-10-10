Канте пропустит матч с "Кристал Пэлас"

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Канте пропустит матч с "Кристал Пэлас"

Хавбек "Челси" Нголо Канте не поможет своей команде в ближайшем матче АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

Напомним, что 26-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в расположении сборной Франции и пропустит ещё около недели.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Челси" состоится 14 октября в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Канте рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru

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