Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ.

По словам французского хавбека, парижане сделали ему предложение летом 2016 года, когда он был ещё игроком "Лестера".

"Я отказал ПСЖ и не жалею об этом. Я хотел остаться в чемпионате Англии. Когда на меня вышли представители "Челси", я уже общался с Антонио Конте. Между нами сразу выстроились хорошие отношения" - цитирует Канте Foot Mercato.

Не пропустите: ПСЖ может пригласить Жардима. | http://soccernews.ru