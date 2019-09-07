Канте рассказал, сколько планирует выступать за "Челси"

Теги челсин'голо канте

Канте рассказал, сколько планирует выступать за "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте сделал важное заявление о своём будущем в лондонском клубе.

"Сейчас мне комфортно в "Челси". Планирую провести здесь ещё несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но на данном этапе меня всё устраивает в нынешнем клубе", - цитирует француза Yahoo Sports.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 145 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт 28-летнего хавбека с "синими" рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: "Челси" ведет переговоры с Эмерсоном о подписании нового контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура

РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов