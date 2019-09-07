Канте рассказал, сколько планирует выступать за "Челси"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте сделал важное заявление о своём будущем в лондонском клубе.
"Сейчас мне комфортно в "Челси". Планирую провести здесь ещё несколько лет. Я рад, что у меня есть предложения от других команд, но на данном этапе меня всё устраивает в нынешнем клубе", - цитирует француза Yahoo Sports.
Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 145 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
Контракт 28-летнего хавбека с "синими" рассчитан до июня 2023 года.
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|Шеффилд Юнайтед
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