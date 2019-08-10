Канте рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Челси" Нголо Канте может не сыграть в матче первого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Как заявил наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, участие француза в игре под вопросом из-за его функционального состояния.

"Канте здоров, однако, готов ли он играть, я буду решать непосредственно перед матчем", - цитирует тренера официальный сайт клуба.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится в воскресенье, 11 августа, в 18:30 по московскому времени.

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