Канте сделал выбор между "Реалом", ПСЖ и "Ювентусом"

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте сделал выбор между мадридским "Реалом", ПСЖ и туринским "Ювентусом".

Так, согласно сведениям The Sun, 27-летний хавбек "аристократов" даже не будет рассматривать варианты со своим возможным трансфером в стан парижан и "старой синьоры". При этом он будет не против попробовать свои силы на "Сантьяго Бернабеу", если такое предложение ему поступит от "сливочных".

В текущем сезоне Канте забил 1 гол в 10 матчах за "Челси". Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, адвокаты Конте форсируют переговоры с "Челси". | soccernews.ru