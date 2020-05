Канте удивил одноклубников и болельщиков "Челси" новой прической

Хавбек "Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте отрастил волосы на голове во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Сегодня, 19 мая, "Челси" после двухмесячного перерыва возобновили тренировки. Канте, который долгое время стрижется налысо, удивил всех своей прической.

В своем твиттере лонднцы обратили внимания на перемены футболистов, отметив в публикации Канте и вратаря Кепу Аррисабалагу, который за время без футбола сильно оброс.

"Сообщаем о паре новых причесок", - говорится в соцсети "синих".

A couple of new hairstyles to report: pic.twitter.com/BWau2oDMs3