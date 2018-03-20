Канте: "В "Челси" я чувствую себя как дома"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте высказался по поводу своих выступлений за лондонский клуб.

"В "Челси" я чувствую себя как дома. Это мой клуб. Первый мой сезон здесь получился очень удачным - мы выиграли АПЛ, в этом сезоне я играл в Лиге Чемпионов и мы должны войти в первую четвёрку по итогам чемпионата. Также нам предстоит побороться за Кубок Англии, ведь это единственный трофей, который мы можем выиграть в этом сезоне" - цитирует 26-летнего француза London Evening Standard.

Канте перешёл в "Челси" летом 2016 года, сыграл 79 матчей и забил 3 гола.

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