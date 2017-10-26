Канте вернулся в строй

Полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте залечил повреждение задней поверхности бедра, сообщает официальный твиттер клуба.

"Нам нужно подобрать правильный момент, чтобы вернуть его в состав, но он готов" - сказал главный тренер "синих" Антонио Конте.

Напомним, что Канте травмировался в расположении сборной Франции и пропустил две с половиной недели.

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